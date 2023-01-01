فرنك قمري إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل KMF إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
٨٫٢٣ ils

1.00000 KMF = 0.00823 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 17:33 UTC
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KMF إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.066988.69621.436791.659380.9639518.3
1GBP1.153611.2306102.3051.657251.913991.1120121.1079
1USD0.93730.812612183.13451.34671.555330.903517.1525
1INR0.01127440.009774660.012028710.01619910.01870860.01086790.206322

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فرنك جزر القمر

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Israeli New Sheqel
1 KMF0.00823 ILS
5 KMF0.04115 ILS
10 KMF0.08230 ILS
20 KMF0.16460 ILS
50 KMF0.41150 ILS
100 KMF0.82299 ILS
250 KMF2.05748 ILS
500 KMF4.11496 ILS
1000 KMF8.22993 ILS
2000 KMF16.45986 ILS
5000 KMF41.14965 ILS
10000 KMF82.29930 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / فرنك جزر القمر
1 ILS121.50800 KMF
5 ILS607.54000 KMF
10 ILS1215.08000 KMF
20 ILS2430.16000 KMF
50 ILS6075.40000 KMF
100 ILS12150.80000 KMF
250 ILS30377.00000 KMF
500 ILS60754.00000 KMF
1000 ILS121508.00000 KMF
2000 ILS243016.00000 KMF
5000 ILS607540.00000 KMF
10000 ILS1215080.00000 KMF