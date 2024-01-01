Komor frangından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile KMF → ILS çevirin

1.000 kmf
7,92 ils

1.00000 KMF = 0.00792 ILS

09:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854891.072989.08321.452121.651760.94761518.3089
1 GBP1.1697411.255104.2031.698581.932111.1084621.4164
1 USD0.932050.796813183.03031.353451.539530.8832517.0649
1 INR0.01122550.009596650.012043810.01630070.01854180.01063770.205526

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Komor frangından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KMF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KMF → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Komor frangı için en iyi döviz çiftleri

KMF → USD

KMF → EUR

KMF → GBP

KMF → INR

KMF → JPY

KMF → RUB

KMF → AUD

KMF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Komor Frangı / Yeni İsrail Şekeli
1 KMF0.00792 ILS
5 KMF0.03958 ILS
10 KMF0.07917 ILS
20 KMF0.15834 ILS
50 KMF0.39584 ILS
100 KMF0.79169 ILS
250 KMF1.97922 ILS
500 KMF3.95844 ILS
1000 KMF7.91689 ILS
2000 KMF15.83378 ILS
5000 KMF39.58445 ILS
10000 KMF79.16890 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Komor Frangı
1 ILS126.31200 KMF
5 ILS631.56000 KMF
10 ILS1263.12000 KMF
20 ILS2526.24000 KMF
50 ILS6315.60000 KMF
100 ILS12631.20000 KMF
250 ILS31578.00000 KMF
500 ILS63156.00000 KMF
1000 ILS126312.00000 KMF
2000 ILS252624.00000 KMF
5000 ILS631560.00000 KMF
10000 ILS1263120.00000 KMF