فرنك قمري إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل KMF إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
٤٩٫٤٢ czk

1.00000 KMF = 0.04942 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 17:31 UTC
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KMF إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.06788.70451.436981.659540.9641518.3092
1GBP1.1532711.23055102.3011.657241.913911.1119221.1156
1USD0.93720.812645183.13451.346751.555330.903617.1595
1INR0.01127340.009775060.012028710.01619970.01870860.01086910.206406

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / الجمهورية التشيكية كورونا
1 KMF0.04942 CZK
5 KMF0.24709 CZK
10 KMF0.49418 CZK
20 KMF0.98836 CZK
50 KMF2.47090 CZK
100 KMF4.94180 CZK
250 KMF12.35450 CZK
500 KMF24.70900 CZK
1000 KMF49.41800 CZK
2000 KMF98.83600 CZK
5000 KMF247.09000 CZK
10000 KMF494.18000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / فرنك جزر القمر
1 CZK20.23550 KMF
5 CZK101.17750 KMF
10 CZK202.35500 KMF
20 CZK404.71000 KMF
50 CZK1011.77500 KMF
100 CZK2023.55000 KMF
250 CZK5058.87500 KMF
500 CZK10117.75000 KMF
1000 CZK20235.50000 KMF
2000 CZK40471.00000 KMF
5000 CZK101177.50000 KMF
10000 CZK202355.00000 KMF