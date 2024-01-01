Komor frangından Çek korunasına

Reel döviz kuru ile KMF → CZK çevirin

1.000 kmf
51,73 czk

1.00000 KMF = 0.05173 CZK

08:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548951.0731589.10291.452241.652140.94747518.3133
1 GBP1.1697311.25535104.2311.69881.932651.1082921.4225
1 USD0.931850.796591183.02931.353251.539530.882917.065
1 INR0.0112230.009594090.012043910.01629850.0185420.01063360.20553

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Komor frangından Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KMF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KMF → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Komor frangı için en iyi döviz çiftleri

KMF → USD

KMF → EUR

KMF → GBP

KMF → INR

KMF → JPY

KMF → RUB

KMF → AUD

KMF → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Komor Frangı / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 KMF0.05173 CZK
5 KMF0.25866 CZK
10 KMF0.51733 CZK
20 KMF1.03465 CZK
50 KMF2.58663 CZK
100 KMF5.17327 CZK
250 KMF12.93318 CZK
500 KMF25.86635 CZK
1000 KMF51.73270 CZK
2000 KMF103.46540 CZK
5000 KMF258.66350 CZK
10000 KMF517.32700 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Komor Frangı
1 CZK19.33020 KMF
5 CZK96.65100 KMF
10 CZK193.30200 KMF
20 CZK386.60400 KMF
50 CZK966.51000 KMF
100 CZK1933.02000 KMF
250 CZK4832.55000 KMF
500 CZK9665.10000 KMF
1000 CZK19330.20000 KMF
2000 CZK38660.40000 KMF
5000 CZK96651.00000 KMF
10000 CZK193302.00000 KMF