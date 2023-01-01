ريال كمبودي إلى روبل روسي

تحويل KHR إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

1000 khr
23.35 rub

1.00000 KHR = 0.02335 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 17:17 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

KHR إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 RUB
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.0667588.68371.436271.659920.9641518.3081
1GBP1.153611.2306102.3051.656881.914881.1122521.1202
1USD0.93740.812612183.13451.34641.556060.903817.1625
1INR0.0112760.009774660.012028710.01619540.01871730.01087150.206443

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ريال كمبوديا / الروبل الروسي
1 KHR0.02335 RUB
5 KHR0.11677 RUB
10 KHR0.23354 RUB
20 KHR0.46707 RUB
50 KHR1.16768 RUB
100 KHR2.33536 RUB
250 KHR5.83840 RUB
500 KHR11.67680 RUB
1000 KHR23.35360 RUB
2000 KHR46.70720 RUB
5000 KHR116.76800 RUB
10000 KHR233.53600 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / ريال كمبوديا
1 RUB42.82000 KHR
5 RUB214.10000 KHR
10 RUB428.20000 KHR
20 RUB856.40000 KHR
50 RUB2141.00000 KHR
100 RUB4282.00000 KHR
250 RUB10705.00000 KHR
500 RUB21410.00000 KHR
1000 RUB42820.00000 KHR
2000 RUB85640.00000 KHR
5000 RUB214100.00000 KHR
10000 RUB428200.00000 KHR