Камбоджийские риели в российские рубли

Сконвертируйте KHR в RUB по реальному обменному курсу

1000 khr
23.34 rub

1.00000 KHR = 0.02334 RUB

Среднерыночный курс в 19:13 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса KHR к RUB

1 мин. назад 1 KHR → 0 RUB
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85931.073288.95751.455371.671130.956518.5052
1GBP1.1637411.24875103.5091.693431.944491.1131221.5322
1USD0.93180.800801182.891.35611.557150.8913517.243
1INR0.01124130.009661010.012064210.01636020.01878570.01075340.208023

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в российские рубли

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и RUB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в RUB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for камбоджийский риель

KHR в USD

KHR в CAD

KHR в AUD

KHR в EUR

KHR в CNY

KHR в CZK

KHR в INR

KHR в GBP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Камбоджийский риель / Российский рубль
1 KHR0.02334 RUB
5 KHR0.11670 RUB
10 KHR0.23341 RUB
20 KHR0.46681 RUB
50 KHR1.16703 RUB
100 KHR2.33406 RUB
250 KHR5.83515 RUB
500 KHR11.67030 RUB
1000 KHR23.34060 RUB
2000 KHR46.68120 RUB
5000 KHR116.70300 RUB
10000 KHR233.40600 RUB
Обменные курсы Российский рубль / Камбоджийский риель
1 RUB42.84380 KHR
5 RUB214.21900 KHR
10 RUB428.43800 KHR
20 RUB856.87600 KHR
50 RUB2142.19000 KHR
100 RUB4284.38000 KHR
250 RUB10710.95000 KHR
500 RUB21421.90000 KHR
1000 RUB42843.80000 KHR
2000 RUB85687.60000 KHR
5000 RUB214219.00000 KHR
10000 RUB428438.00000 KHR