1 ريال كمبودي إلى ليف بلغاري

تحويل KHR إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١ khr
٠٫٠٠ bgn

1.00000 KHR = 0.00045 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 06:10
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KHR إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1USD11.37111.583530.945557.3169523.254483.160.823045
1CAD0.72934111.154930.6894895.3365516.956960.6520.600281
1AUD0.63150.8658510.5969944.6206514.685252.51550.519753
1EUR1.05781.450351.6750617.7398724.593587.96660.8706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

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KHR إلى EUR

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KHR إلى CZK

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / لياف بلغاري
1 KHR0.00045 BGN
5 KHR0.00224 BGN
10 KHR0.00447 BGN
20 KHR0.00894 BGN
50 KHR0.02236 BGN
100 KHR0.04471 BGN
250 KHR0.11179 BGN
500 KHR0.22357 BGN
1000 KHR0.44715 BGN
2000 KHR0.89429 BGN
5000 KHR2.23573 BGN
10000 KHR4.47146 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / ريال كمبوديا
1 BGN2236.40000 KHR
5 BGN11182.00000 KHR
10 BGN22364.00000 KHR
20 BGN44728.00000 KHR
50 BGN111820.00000 KHR
100 BGN223640.00000 KHR
250 BGN559100.00000 KHR
500 BGN1118200.00000 KHR
1000 BGN2236400.00000 KHR
2000 BGN4472800.00000 KHR
5000 BGN11182000.00000 KHR
10000 BGN22364000.00000 KHR