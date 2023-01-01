سوم قيرغيزستاني إلى روبية موريشية

تحويل KGS إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kgs
٥٠٣٫١٧ mur

1.00000 KGS = 0.50317 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 16:44 UTC
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KGS إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KGS → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.065788.59641.436241.660230.9636518.3142
1GBP1.1538711.22965102.2261.65721.915641.1119321.1317
1USD0.938350.81324183.13451.34771.557880.904317.1851
1INR0.01128710.009782210.012028710.01621110.01873920.01087760.206714

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سوم قيرغيزستاني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KGS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KGS الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Kyrgystani som

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kyrgystani Som / Mauritian Rupee
1 KGS0.50317 MUR
5 KGS2.51586 MUR
10 KGS5.03171 MUR
20 KGS10.06342 MUR
50 KGS25.15855 MUR
100 KGS50.31710 MUR
250 KGS125.79275 MUR
500 KGS251.58550 MUR
1000 KGS503.17100 MUR
2000 KGS1006.34200 MUR
5000 KGS2515.85500 MUR
10000 KGS5031.71000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Kyrgystani Som
1 MUR1.98740 KGS
5 MUR9.93700 KGS
10 MUR19.87400 KGS
20 MUR39.74800 KGS
50 MUR99.37000 KGS
100 MUR198.74000 KGS
250 MUR496.85000 KGS
500 MUR993.70000 KGS
1000 MUR1987.40000 KGS
2000 MUR3974.80000 KGS
5000 MUR9937.00000 KGS
10000 MUR19874.00000 KGS