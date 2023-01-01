Киргизские сомы в маврикийские рупии

Сконвертируйте KGS в MUR по реальному обменному курсу

1 000 kgs
510,42 mur

1.00000 KGS = 0.51042 MUR

Среднерыночный курс в 18:53 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса KGS к MUR

1 мин. назад 1 KGS → 0 MUR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85951.073288.95751.454941.670740.9566518.5047
1GBP1.1634711.24865103.5011.692791.943881.1130321.5298
1USD0.93180.800865182.891.35571.556780.891417.2425
1INR0.01124130.009661780.012064210.01635540.01878130.0107540.208017

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из киргизских сомов в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KGS из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KGS в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for киргизский сом

KGS в USD

KGS в GBP

KGS в CAD

KGS в AUD

KGS в EUR

KGS в INR

KGS в AED

KGS в CHF

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Киргизский сом / Маврикийская рупия
1 KGS0.51042 MUR
5 KGS2.55211 MUR
10 KGS5.10421 MUR
20 KGS10.20842 MUR
50 KGS25.52105 MUR
100 KGS51.04210 MUR
250 KGS127.60525 MUR
500 KGS255.21050 MUR
1000 KGS510.42100 MUR
2000 KGS1020.84200 MUR
5000 KGS2552.10500 MUR
10000 KGS5104.21000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Киргизский сом
1 MUR1.95917 KGS
5 MUR9.79585 KGS
10 MUR19.59170 KGS
20 MUR39.18340 KGS
50 MUR97.95850 KGS
100 MUR195.91700 KGS
250 MUR489.79250 KGS
500 MUR979.58500 KGS
1000 MUR1959.17000 KGS
2000 MUR3918.34000 KGS
5000 MUR9795.85000 KGS
10000 MUR19591.70000 KGS