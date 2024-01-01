10 маврикийских рупий в киргизские сомы

Сконвертируйте MUR в KGS по реальному обменному курсу

10 mur
18,16 kgs

₨1,000 MUR = Лв1,816 KGS

Среднерыночный курс в 13:19
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1 MUR в KGSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,84621,9197
Низкий1,74861,7486
В среднем1,80441,8548
Изменить-0.16%-3.44%
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Соотношение 1 MUR к KGS

За последние 30 дней максимальный курс MUR к KGS составил 1,8462, а минимальный — 1,7486. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,8044. Изменение курса MUR к KGS в процентном соотношении составило -0.16.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к KGS составил 1,9197, а минимальный — 1,7486. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,8548. Изменение курса MUR к KGS в процентном соотношении составило -3.44.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в киргизские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и KGS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в KGS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Киргизский сом
1 MUR1,81589 KGS
5 MUR9,07945 KGS
10 MUR18,15890 KGS
20 MUR36,31780 KGS
50 MUR90,79450 KGS
100 MUR181,58900 KGS
250 MUR453,97250 KGS
500 MUR907,94500 KGS
1000 MUR1 815,89000 KGS
2000 MUR3 631,78000 KGS
5000 MUR9 079,45000 KGS
10000 MUR18 158,90000 KGS
Обменные курсы Киргизский сом / Маврикийская рупия
1 KGS0,55069 MUR
5 KGS2,75347 MUR
10 KGS5,50694 MUR
20 KGS11,01388 MUR
50 KGS27,53470 MUR
100 KGS55,06940 MUR
250 KGS137,67350 MUR
500 KGS275,34700 MUR
1000 KGS550,69400 MUR
2000 KGS1 101,38800 MUR
5000 KGS2 753,47000 MUR
10000 KGS5 506,94000 MUR