История обменного курса маврикийская рупия–киргизские сомы

Обменный курс маврикийская рупия/киргизские сомы сейчас составляет 1,816, отражая изменение в размере -1.183% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 3.848% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/киргизские сомы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1,840, и минимумом, равным 1,749, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.041% увеличение стоимости.