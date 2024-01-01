Kırgızistan somundan Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile KGS → MUR çevirin

1.000 kgs
518,70 mur

1.00000 KGS = 0.51870 MUR

08:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550551.073289.10231.452421.651330.9482618.303
1 GBP1.1695211.25515104.2091.698661.93131.10921.4061
1 USD0.93180.796718183.02491.353351.53870.8835517.0546
1 INR0.01122310.009596130.012044610.01630050.0185330.0106420.205415

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Kırgızistan somundan Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KGS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KGS → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kırgızistan somu için en iyi döviz çiftleri

KGS → USD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Mauritius Rupisi
1 KGS0.51870 MUR
5 KGS2.59352 MUR
10 KGS5.18703 MUR
20 KGS10.37406 MUR
50 KGS25.93515 MUR
100 KGS51.87030 MUR
250 KGS129.67575 MUR
500 KGS259.35150 MUR
1000 KGS518.70300 MUR
2000 KGS1037.40600 MUR
5000 KGS2593.51500 MUR
10000 KGS5187.03000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Kırgızistan Somu
1 MUR1.92788 KGS
5 MUR9.63940 KGS
10 MUR19.27880 KGS
20 MUR38.55760 KGS
50 MUR96.39400 KGS
100 MUR192.78800 KGS
250 MUR481.97000 KGS
500 MUR963.94000 KGS
1000 MUR1927.88000 KGS
2000 MUR3855.76000 KGS
5000 MUR9639.40000 KGS
10000 MUR19278.80000 KGS