吉尔吉斯斯坦索姆兑毛里求斯卢比

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MUR
1 KGS兑MUR过去 30 天过去 90 天
0.55250.5540
0.53730.5373
一般0.54550.5455
更改-1.23%-1.84%
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1 KGS 兑 MUR 统计信息

过去 30 天，KGS 兑 MUR 的表现如下：30 天高点为 0.5525，30 天低点为 0.5373。这意味着 30 天平均值为 0.5455。KGS 兑 MUR 的变化为 -1.23。

过去 90 天，KGS 兑 MUR 的表现如下：90 天高点为 0.5540，90 天低点为 0.5373。这意味着 90 天平均值为 0.5455。KGS 兑 MUR 的变化为 -1.84。

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热门货币

 USDGBPCADAUDEURINRAEDCHF
1 USD10.771.3851.5010.92484.0843.6730.866
1 GBP1.29911.7981.9491.2109.1874.771.124
1 CAD0.7220.55611.0840.66760.7262.6530.625
1 AUD0.6660.5130.92210.61556.0082.4470.577

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如何将吉尔吉斯斯坦索姆兑换成毛里求斯卢比

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吉尔吉斯斯坦索姆/毛里求斯卢比汇率
1 KGS0.53728 MUR
5 KGS2.68641 MUR
10 KGS5.37283 MUR
20 KGS10.74566 MUR
50 KGS26.86415 MUR
100 KGS53.72830 MUR
250 KGS134.32075 MUR
500 KGS268.64150 MUR
1000 KGS537.28300 MUR
2000 KGS1,074.56600 MUR
5000 KGS2,686.41500 MUR
10000 KGS5,372.83000 MUR
毛里求斯卢比/吉尔吉斯斯坦索姆汇率
1 MUR1.86122 KGS
5 MUR9.30610 KGS
10 MUR18.61220 KGS
20 MUR37.22440 KGS
50 MUR93.06100 KGS
100 MUR186.12200 KGS
250 MUR465.30500 KGS
500 MUR930.61000 KGS
1000 MUR1,861.22000 KGS
2000 MUR3,722.44000 KGS
5000 MUR9,306.10000 KGS
10000 MUR18,612.20000 KGS