سوم قيرغيزستاني إلى روبية سريلانكي

تحويل KGS إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kgs
٣٬٦٥١٫٢٣ lkr

1.00000 KGS = 3.65123 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 16:44 UTC
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KGS إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KGS → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.065888.60481.436381.660250.9635518.3207
1GBP1.153811.22975102.2351.657331.915651.1117521.1389
1USD0.938250.813173183.13451.34771.557750.9040517.1896
1INR0.01128610.009781420.012028710.01621110.01873780.01087450.206769

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سوم قيرغيزستاني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KGS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KGS الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Kyrgystani som

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kyrgystani Som / روبية سريلانكية
1 KGS3.65123 LKR
5 KGS18.25615 LKR
10 KGS36.51230 LKR
20 KGS73.02460 LKR
50 KGS182.56150 LKR
100 KGS365.12300 LKR
250 KGS912.80750 LKR
500 KGS1825.61500 LKR
1000 KGS3651.23000 LKR
2000 KGS7302.46000 LKR
5000 KGS18256.15000 LKR
10000 KGS36512.30000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Kyrgystani Som
1 LKR0.27388 KGS
5 LKR1.36940 KGS
10 LKR2.73880 KGS
20 LKR5.47760 KGS
50 LKR13.69400 KGS
100 LKR27.38800 KGS
250 LKR68.47000 KGS
500 LKR136.94000 KGS
1000 LKR273.88000 KGS
2000 LKR547.76000 KGS
5000 LKR1369.40000 KGS
10000 LKR2738.80000 KGS