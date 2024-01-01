Kırgızistan somundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile KGS → LKR çevirin

1.000 kgs
3.498,66 lkr

1.00000 KGS = 3.49866 LKR

08:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPCADAUDEURINRAEDCHF
1 USD10.7967181.353451.53870.931983.02143.672850.88365
1 GBP1.2551511.698781.93131.16964104.2044.609981.10905
1 CAD0.7388530.58865711.136870.68852261.34062.713690.652887
1 AUD0.64990.5177870.87960710.60562953.95562.386990.574284

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Kırgızistan somundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KGS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KGS → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kırgızistan somu için en iyi döviz çiftleri

KGS → USD

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KGS → AUD

KGS → EUR

KGS → INR

KGS → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Sri Lanka Rupisi
1 KGS3.49866 LKR
5 KGS17.49330 LKR
10 KGS34.98660 LKR
20 KGS69.97320 LKR
50 KGS174.93300 LKR
100 KGS349.86600 LKR
250 KGS874.66500 LKR
500 KGS1749.33000 LKR
1000 KGS3498.66000 LKR
2000 KGS6997.32000 LKR
5000 KGS17493.30000 LKR
10000 KGS34986.60000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Kırgızistan Somu
1 LKR0.28582 KGS
5 LKR1.42912 KGS
10 LKR2.85824 KGS
20 LKR5.71648 KGS
50 LKR14.29120 KGS
100 LKR28.58240 KGS
250 LKR71.45600 KGS
500 LKR142.91200 KGS
1000 LKR285.82400 KGS
2000 LKR571.64800 KGS
5000 LKR1429.12000 KGS
10000 LKR2858.24000 KGS