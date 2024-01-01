20 Sri Lanka rupisinden Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile LKR → KGS çevirin

20 lkr
5,58 kgs

1,000Sr LKR = 0,2792Лв KGS

06:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → KGSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,28470,2989
Düşük0,27850,2785
Ortalama0,28150,2877
Değişim-1.94%-6.56%
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1 LKR → KGS istatistikleri

LKR → KGS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2847, en düşük 0,2785 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2815 oldu. LKR → KGS kurundaki değişiklik -1.94 değerindeydi.

LKR → KGS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2989, en düşük 0,2785 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2877 oldu. LKR → KGS kurundaki değişiklik -6.56 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,7883,7271,5320,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56560,6121,1090,6690,9682,659
1 GBP1,2811,771107,2831,9631,1851,7134,706
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Kırgızistan Somu
1 LKR0,27916 KGS
5 LKR1,39581 KGS
10 LKR2,79161 KGS
20 LKR5,58322 KGS
50 LKR13,95805 KGS
100 LKR27,91610 KGS
250 LKR69,79025 KGS
500 LKR139,58050 KGS
1000 LKR279,16100 KGS
2000 LKR558,32200 KGS
5000 LKR1.395,80500 KGS
10000 LKR2.791,61000 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Sri Lanka Rupisi
1 KGS3,58217 LKR
5 KGS17,91085 LKR
10 KGS35,82170 LKR
20 KGS71,64340 LKR
50 KGS179,10850 LKR
100 KGS358,21700 LKR
250 KGS895,54250 LKR
500 KGS1.791,08500 LKR
1000 KGS3.582,17000 LKR
2000 KGS7.164,34000 LKR
5000 KGS17.910,85000 LKR
10000 KGS35.821,70000 LKR