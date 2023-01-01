50 سوم قيرغيزستاني إلى روبية سريلانكي

تحويل KGS إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ kgs
١٨٢٫٢٩ lkr

1.00000 KGS = 3.64589 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 05:16
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

KGS إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KGS → 0 LKR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87061.057987.96441.451071.676150.946619.2932
1GBP1.1486311.2151101.0361.666691.925221.087322.1601
1USD0.945250.822978183.151.371651.584410.894818.2373
1INR0.01136820.00989750.012026510.01649610.01905480.01076130.21933

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سوم قيرغيزستاني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KGS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KGS الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Kyrgystani soms

KGS إلى USD

KGS إلى GBP

KGS إلى CAD

KGS إلى AUD

KGS إلى EUR

KGS إلى INR

KGS إلى AED

KGS إلى CHF

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Kyrgystani Som / روبية سريلانكية
1 KGS3.64589 LKR
5 KGS18.22945 LKR
10 KGS36.45890 LKR
20 KGS72.91780 LKR
50 KGS182.29450 LKR
100 KGS364.58900 LKR
250 KGS911.47250 LKR
500 KGS1822.94500 LKR
1000 KGS3645.89000 LKR
2000 KGS7291.78000 LKR
5000 KGS18229.45000 LKR
10000 KGS36458.90000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Kyrgystani Som
1 LKR0.27428 KGS
5 LKR1.37141 KGS
10 LKR2.74282 KGS
20 LKR5.48564 KGS
50 LKR13.71410 KGS
100 LKR27.42820 KGS
250 LKR68.57050 KGS
500 LKR137.14100 KGS
1000 LKR274.28200 KGS
2000 LKR548.56400 KGS
5000 LKR1371.41000 KGS
10000 LKR2742.82000 KGS