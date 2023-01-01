سوم قيرغيزستاني إلى فورنت مجري

تحويل KGS إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1000 kgs
4102 huf

1.00000 KGS = 4.10191 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 17:1 UTC
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KGS إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KGS → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.0656588.59231.436281.660020.963318.3176
1GBP1.1539311.2296102.2221.657251.915411.1115921.1357
1USD0.938450.813273183.13451.34781.557750.9040517.1891
1INR0.01128770.009782610.012028710.01621230.01873780.01087450.206763

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سوم قيرغيزستاني إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KGS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KGS الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Kyrgystani som

KGS إلى USD

KGS إلى GBP

KGS إلى CAD

KGS إلى AUD

KGS إلى EUR

KGS إلى INR

KGS إلى AED

KGS إلى CHF

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kyrgystani Som / Hungarian Forint
1 KGS4.10191 HUF
5 KGS20.50955 HUF
10 KGS41.01910 HUF
20 KGS82.03820 HUF
50 KGS205.09550 HUF
100 KGS410.19100 HUF
250 KGS1025.47750 HUF
500 KGS2050.95500 HUF
1000 KGS4101.91000 HUF
2000 KGS8203.82000 HUF
5000 KGS20509.55000 HUF
10000 KGS41019.10000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Kyrgystani Som
2000 HUF487.57800 KGS
5000 HUF1218.94500 KGS
10000 HUF2437.89000 KGS
15000 HUF3656.83500 KGS
20000 HUF4875.78000 KGS
30000 HUF7313.67000 KGS
40000 HUF9751.56000 KGS
50000 HUF12189.45000 KGS
60000 HUF14627.34000 KGS
100000 HUF24378.90000 KGS
150000 HUF36568.35000 KGS
200000 HUF48757.80000 KGS