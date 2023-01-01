10 سوم قيرغيزستاني إلى فورنت مجري

تحويل KGS إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

10 kgs
40 huf

1.00000 KGS = 4.04524 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 05:02
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KGS إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KGS → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDGBPCADAUDEURINRAEDCHF
1USD10.8230451.37151.584410.9454583.1453.6730.8946
1GBP1.21511.666371.925061.14877101.0214.46271.08685
1CAD0.7291290.60010611.155240.68935360.62342.678090.652279
1AUD0.631150.5194650.86562210.59671952.4772.318210.564627

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سوم قيرغيزستاني إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KGS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KGS الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Kyrgystani soms

KGS إلى USD

KGS إلى GBP

KGS إلى CAD

KGS إلى AUD

KGS إلى EUR

KGS إلى INR

KGS إلى AED

KGS إلى CHF

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kyrgystani Som / Hungarian Forint
1 KGS4.04524 HUF
5 KGS20.22620 HUF
10 KGS40.45240 HUF
20 KGS80.90480 HUF
50 KGS202.26200 HUF
100 KGS404.52400 HUF
250 KGS1011.31000 HUF
500 KGS2022.62000 HUF
1000 KGS4045.24000 HUF
2000 KGS8090.48000 HUF
5000 KGS20226.20000 HUF
10000 KGS40452.40000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Kyrgystani Som
2000 HUF494.40800 KGS
5000 HUF1236.02000 KGS
10000 HUF2472.04000 KGS
15000 HUF3708.06000 KGS
20000 HUF4944.08000 KGS
30000 HUF7416.12000 KGS
40000 HUF9888.16000 KGS
50000 HUF12360.20000 KGS
60000 HUF14832.24000 KGS
100000 HUF24720.40000 KGS
150000 HUF37080.60000 KGS
200000 HUF49440.80000 KGS