5 سوم قيرغيزستاني إلى فورنت مجري

تحويل KGS إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

٥ kgs
٢٠ huf

1.00000 KGS = 4.04594 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 05:03
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KGS إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KGS → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDGBPCADAUDEURINRAEDCHF
1USD10.8230451.371551.584410.9455583.1343.6730.8946
1GBP1.21511.666431.925061.14883101.0084.46271.08691
1CAD0.7291020.60008411.15520.68939360.61322.677990.652255
1AUD0.631150.5194650.86565410.59677652.472.318210.564627

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سوم قيرغيزستاني إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KGS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KGS الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Kyrgystani soms

KGS إلى USD

KGS إلى GBP

KGS إلى CAD

KGS إلى AUD

KGS إلى EUR

KGS إلى INR

KGS إلى AED

KGS إلى CHF

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kyrgystani Som / Hungarian Forint
1 KGS4.04594 HUF
5 KGS20.22970 HUF
10 KGS40.45940 HUF
20 KGS80.91880 HUF
50 KGS202.29700 HUF
100 KGS404.59400 HUF
250 KGS1011.48500 HUF
500 KGS2022.97000 HUF
1000 KGS4045.94000 HUF
2000 KGS8091.88000 HUF
5000 KGS20229.70000 HUF
10000 KGS40459.40000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Kyrgystani Som
2000 HUF494.32400 KGS
5000 HUF1235.81000 KGS
10000 HUF2471.62000 KGS
15000 HUF3707.43000 KGS
20000 HUF4943.24000 KGS
30000 HUF7414.86000 KGS
40000 HUF9886.48000 KGS
50000 HUF12358.10000 KGS
60000 HUF14829.72000 KGS
100000 HUF24716.20000 KGS
150000 HUF37074.30000 KGS
200000 HUF49432.40000 KGS