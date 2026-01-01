2,000 ين ياباني إلى ريال قطري
حوّل JPY إلى QAR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من JPY إلى QAR،
يستخدم مخططنا التفاعلي من JPY إلى QAR متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من JPY إلى QAR اليوم
|JPY
|QAR
|100 JPY
|2.29 QAR
|1000 JPY
|22.91 QAR
|1500 JPY
|34.37 QAR
|2000 JPY
|45.83 QAR
|3000 JPY
|68.74 QAR
|5000 JPY
|114.56 QAR
|5400 JPY
|123.73 QAR
|10000 JPY
|229.13 QAR
|15000 JPY
|343.69 QAR
|20000 JPY
|458.25 QAR
|25000 JPY
|572.82 QAR
|30000 JPY
|687.38 QAR
|QAR
|JPY
|1 QAR
|44 JPY
|5 QAR
|218 JPY
|10 QAR
|436 JPY
|20 QAR
|873 JPY
|50 QAR
|2,182 JPY
|100 QAR
|4,364 JPY
|250 QAR
|10,911 JPY
|500 QAR
|21,822 JPY
|1000 QAR
|43,644 JPY
|2000 QAR
|87,288 JPY
|5000 QAR
|218,220 JPY
|10000 QAR
|436,439 JPY