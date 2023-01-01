دولار جامايكي إلى فرنك رواندي

تحويل JMD إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
7727 rwf

1.00000 JMD = 7.72740 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 16:1 UTC
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JMD إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.066588.66291.438281.661210.96318.3161
1GBP1.1529411.2295102.2141.65811.915111.1102821.1154
1USD0.93790.813339183.13451.34861.557630.903317.174
1INR0.01127870.009783410.012028710.01622190.01873630.01086550.206581

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Rwandan Franc
1 JMD7.72740 RWF
5 JMD38.63700 RWF
10 JMD77.27400 RWF
20 JMD154.54800 RWF
50 JMD386.37000 RWF
100 JMD772.74000 RWF
250 JMD1931.85000 RWF
500 JMD3863.70000 RWF
1000 JMD7727.40000 RWF
2000 JMD15454.80000 RWF
5000 JMD38637.00000 RWF
10000 JMD77274.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / دولار جامايكي
1 RWF0.12941 JMD
5 RWF0.64705 JMD
10 RWF1.29410 JMD
20 RWF2.58820 JMD
50 RWF6.47050 JMD
100 RWF12.94100 JMD
250 RWF32.35250 JMD
500 RWF64.70500 JMD
1000 RWF129.41000 JMD
2000 RWF258.82000 JMD
5000 RWF647.05000 JMD
10000 RWF1294.10000 JMD