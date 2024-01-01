Jamaika dolarından Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile JMD → RWF çevirin

1.000 jmd
8.149 rwf

1.00000 JMD = 8.14872 RWF

05:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855231.0737589.14961.453911.652560.94932518.3255
1 GBP1.1692811.25555104.2441.700081.932361.1100221.4282
1 USD0.93130.796464183.02641.354051.539050.8841517.0668
1 INR0.01121710.00959290.012044410.01630870.01853690.0106490.205559

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Jamaika dolarından Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Ruanda Frangı
1 JMD8.14872 RWF
5 JMD40.74360 RWF
10 JMD81.48720 RWF
20 JMD162.97440 RWF
50 JMD407.43600 RWF
100 JMD814.87200 RWF
250 JMD2037.18000 RWF
500 JMD4074.36000 RWF
1000 JMD8148.72000 RWF
2000 JMD16297.44000 RWF
5000 JMD40743.60000 RWF
10000 JMD81487.20000 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Jamaika Doları
1 RWF0.12272 JMD
5 RWF0.61360 JMD
10 RWF1.22719 JMD
20 RWF2.45438 JMD
50 RWF6.13595 JMD
100 RWF12.27190 JMD
250 RWF30.67975 JMD
500 RWF61.35950 JMD
1000 RWF122.71900 JMD
2000 RWF245.43800 JMD
5000 RWF613.59500 JMD
10000 RWF1227.19000 JMD