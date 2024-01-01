5 Ruanda frangından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile RWF → JMD çevirin

5 rwf
0,59 jmd

1,000R₣ RWF = 0,1187J$ JMD

05:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → JMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,11930,1209
Düşük0,11850,1185
Ortalama0,11890,1194
Değişim-0.20%-1.30%
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1 RWF → JMD istatistikleri

RWF → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1193, en düşük 0,1185 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1189 oldu. RWF → JMD kurundaki değişiklik -0.20 değerindeydi.

RWF → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1209, en düşük 0,1185 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1194 oldu. RWF → JMD kurundaki değişiklik -1.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7851,3341,53518,25783,734
1 EUR1,0811,4970,8491,4411,65819,72290,454
1 CAD0,7210,66810,5670,9621,10813,17260,412
1 GBP1,2731,1791,76511,6981,95523,243106,602

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Jamaika Doları
1 RWF0,11867 JMD
5 RWF0,59335 JMD
10 RWF1,18669 JMD
20 RWF2,37338 JMD
50 RWF5,93345 JMD
100 RWF11,86690 JMD
250 RWF29,66725 JMD
500 RWF59,33450 JMD
1000 RWF118,66900 JMD
2000 RWF237,33800 JMD
5000 RWF593,34500 JMD
10000 RWF1.186,69000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Ruanda Frangı
1 JMD8,42677 RWF
5 JMD42,13385 RWF
10 JMD84,26770 RWF
20 JMD168,53540 RWF
50 JMD421,33850 RWF
100 JMD842,67700 RWF
250 JMD2.106,69250 RWF
500 JMD4.213,38500 RWF
1000 JMD8.426,77000 RWF
2000 JMD16.853,54000 RWF
5000 JMD42.133,85000 RWF
10000 JMD84.267,70000 RWF