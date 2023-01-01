100 دولار جامايكي إلى فرنك رواندي

تحويل JMD إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

100 jmd
784 rwf

1.00000 JMD = 7.84173 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:56
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JMD إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1USD1149.8551.583781.372250.943918.98360.8220641.3716
1JPY0.0066731210.01056880.009157190.006298820.126680.005485730.00915285
1AUD0.631494.618410.8664390.59599811.98620.5190510.866028
1SGD0.72873109.2041.1541510.68787113.83390.5990630.999526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

JMD إلى JPY

JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Rwandan Franc
1 JMD7.84173 RWF
5 JMD39.20865 RWF
10 JMD78.41730 RWF
20 JMD156.83460 RWF
50 JMD392.08650 RWF
100 JMD784.17300 RWF
250 JMD1960.43250 RWF
500 JMD3920.86500 RWF
1000 JMD7841.73000 RWF
2000 JMD15683.46000 RWF
5000 JMD39208.65000 RWF
10000 JMD78417.30000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / دولار جامايكي
1 RWF0.12752 JMD
5 RWF0.63762 JMD
10 RWF1.27523 JMD
20 RWF2.55046 JMD
50 RWF6.37615 JMD
100 RWF12.75230 JMD
250 RWF31.88075 JMD
500 RWF63.76150 JMD
1000 RWF127.52300 JMD
2000 RWF255.04600 JMD
5000 RWF637.61500 JMD
10000 RWF1275.23000 JMD