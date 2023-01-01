دولار جامايكي إلى دينار صربي

تحويل JMD إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٧٠٨٫٠١ rsd

1.00000 JMD = 0.70801 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:4 UTC
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JMD إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 RSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.066588.66291.438281.661210.96318.3161
1GBP1.1529411.2295102.2141.65811.915111.1102821.1154
1USD0.93790.813339183.13451.34861.557630.903317.174
1INR0.01127870.009783410.012028710.01622190.01873630.01086550.206581

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / الدينار الصربي
1 JMD0.70801 RSD
5 JMD3.54003 RSD
10 JMD7.08006 RSD
20 JMD14.16012 RSD
50 JMD35.40030 RSD
100 JMD70.80060 RSD
250 JMD177.00150 RSD
500 JMD354.00300 RSD
1000 JMD708.00600 RSD
2000 JMD1416.01200 RSD
5000 JMD3540.03000 RSD
10000 JMD7080.06000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / دولار جامايكي
1 RSD1.41242 JMD
5 RSD7.06210 JMD
10 RSD14.12420 JMD
20 RSD28.24840 JMD
50 RSD70.62100 JMD
100 RSD141.24200 JMD
250 RSD353.10500 JMD
500 RSD706.21000 JMD
1000 RSD1412.42000 JMD
2000 RSD2824.84000 JMD
5000 RSD7062.10000 JMD
10000 RSD14124.20000 JMD