Jamaika dolarından Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile JMD → RSD çevirin

1.000 jmd
698,44 rsd

1.00000 JMD = 0.69844 RSD

07:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1 USD1150.1451.539051.347250.931319.00450.7964641.35405
1 JPY0.0066602310.01025040.008972990.00620290.1265740.005304630.00901828
1 AUD0.6497597.556710.8753760.60512212.34820.5175020.879794
1 SGD0.742253111.4461.1423710.69127114.10610.5911771.00505

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Jamaika dolarından Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Sırp Dinarı
1 JMD0.69844 RSD
5 JMD3.49222 RSD
10 JMD6.98444 RSD
20 JMD13.96888 RSD
50 JMD34.92220 RSD
100 JMD69.84440 RSD
250 JMD174.61100 RSD
500 JMD349.22200 RSD
1000 JMD698.44400 RSD
2000 JMD1396.88800 RSD
5000 JMD3492.22000 RSD
10000 JMD6984.44000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Jamaika Doları
1 RSD1.43175 JMD
5 RSD7.15875 JMD
10 RSD14.31750 JMD
20 RSD28.63500 JMD
50 RSD71.58750 JMD
100 RSD143.17500 JMD
250 RSD357.93750 JMD
500 RSD715.87500 JMD
1000 RSD1431.75000 JMD
2000 RSD2863.50000 JMD
5000 RSD7158.75000 JMD
10000 RSD14317.50000 JMD