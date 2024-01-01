250 Sırp dinarından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile RSD → JMD çevirin

250 rsd
360,29 jmd

1,000РСД RSD = 1,441J$ JMD

00:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → JMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,45981,4598
Düşük1,43701,4197
Ortalama1,44891,4396
Değişim0.29%0.71%
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1 RSD → JMD istatistikleri

RSD → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,4598, en düşük 1,4370 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,4489 oldu. RSD → JMD kurundaki değişiklik 0.29 değerindeydi.

RSD → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,4598, en düşük 1,4197 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,4396 oldu. RSD → JMD kurundaki değişiklik 0.71 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,950,78618,3121,3881,33783,731
1 EUR1,079120,450,84819,7611,4981,44290,358
1 MXN0,0530,04910,0410,9660,0730,0714,418
1 GBP1,2731,17924,115123,3031,7661,701106,552

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

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RSD → ZAR

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RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Jamaika Doları
1 RSD1,44114 JMD
5 RSD7,20570 JMD
10 RSD14,41140 JMD
20 RSD28,82280 JMD
50 RSD72,05700 JMD
100 RSD144,11400 JMD
250 RSD360,28500 JMD
500 RSD720,57000 JMD
1000 RSD1.441,14000 JMD
2000 RSD2.882,28000 JMD
5000 RSD7.205,70000 JMD
10000 RSD14.411,40000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Sırp Dinarı
1 JMD0,69390 RSD
5 JMD3,46948 RSD
10 JMD6,93896 RSD
20 JMD13,87792 RSD
50 JMD34,69480 RSD
100 JMD69,38960 RSD
250 JMD173,47400 RSD
500 JMD346,94800 RSD
1000 JMD693,89600 RSD
2000 JMD1.387,79200 RSD
5000 JMD3.469,48000 RSD
10000 JMD6.938,96000 RSD