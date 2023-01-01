دولار جامايكي إلى فورنت مجري

تحويل JMD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٢٬٣٣٨ huf

1.00000 JMD = 2.33783 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 15:58 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

JMD إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 HUF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066488.65461.437931.660540.9633518.3045
1GBP1.1532711.22985102.2431.658331.915061.11121.1101
1USD0.937750.813107183.13451.34841.557150.9033517.1648
1INR0.01127970.009780620.012028710.01621950.01873050.01086610.20647

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

JMD إلى JPY

JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار جامايكي / Hungarian Forint
1 JMD2.33783 HUF
5 JMD11.68915 HUF
10 JMD23.37830 HUF
20 JMD46.75660 HUF
50 JMD116.89150 HUF
100 JMD233.78300 HUF
250 JMD584.45750 HUF
500 JMD1168.91500 HUF
1000 JMD2337.83000 HUF
2000 JMD4675.66000 HUF
5000 JMD11689.15000 HUF
10000 JMD23378.30000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار جامايكي
2000 HUF855.49600 JMD
5000 HUF2138.74000 JMD
10000 HUF4277.48000 JMD
15000 HUF6416.22000 JMD
20000 HUF8554.96000 JMD
30000 HUF12832.44000 JMD
40000 HUF17109.92000 JMD
50000 HUF21387.40000 JMD
60000 HUF25664.88000 JMD
100000 HUF42774.80000 JMD
150000 HUF64162.20000 JMD
200000 HUF85549.60000 JMD