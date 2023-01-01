كونا كرواتية إلى ريال عماني

تحويل HRK إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 hrk
54.719 omr

1.00000 HRK = 0.05472 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 13:59 UTC
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HRK إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.064388.49811.438671.663750.964318.3528
1GBP1.1519411.2259101.9351.657111.916371.1108221.1394
1USD0.939650.815727183.15151.351751.563230.90617.244
1INR0.01129970.009810130.012026210.01625650.01879980.01089580.207381

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kuna

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / الريال العماني
1 HRK0.05472 OMR
5 HRK0.27360 OMR
10 HRK0.54719 OMR
20 HRK1.09438 OMR
50 HRK2.73596 OMR
100 HRK5.47191 OMR
250 HRK13.67977 OMR
500 HRK27.35955 OMR
1000 HRK54.71910 OMR
2000 HRK109.43820 OMR
5000 HRK273.59550 OMR
10000 HRK547.19100 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Croatian Kuna
1 OMR18.27520 HRK
5 OMR91.37600 HRK
10 OMR182.75200 HRK
20 OMR365.50400 HRK
50 OMR913.76000 HRK
100 OMR1827.52000 HRK
250 OMR4568.80000 HRK
500 OMR9137.60000 HRK
1000 OMR18275.20000 HRK
2000 OMR36550.40000 HRK
5000 OMR91376.00000 HRK
10000 OMR182752.00000 HRK