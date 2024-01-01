ألف ريال عماني إلى كونا كرواتية

تحويل OMR إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 omr
18,236.30 hrk

ر.ع.1.000 OMR = kn18.24 HRK

Mid-market exchange rate at 12:16
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
Check the Euro exchange rates

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

OMR إلى HRK مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11293.2991.5111.6520.94721.537
1 GBP1.1811.313110.1211.7831.9491.11825.42
1 USD0.8990.762183.8981.3591.4850.85219.367
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.231

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ريال عماني

OMR إلى USD

OMR إلى EUR

OMR إلى GBP

OMR إلى INR

OMR إلى JPY

OMR إلى RUB

OMR إلى AUD

OMR إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الريال العماني / Croatian Kuna
1 OMR١٨٫٢٣٦٣٠ HRK
5 OMR٩١٫١٨١٥٠ HRK
10 OMR١٨٢٫٣٦٣٠٠ HRK
20 OMR٣٦٤٫٧٢٦٠٠ HRK
50 OMR٩١١٫٨١٥٠٠ HRK
100 OMR١٬٨٢٣٫٦٣٠٠٠ HRK
250 OMR٤٬٥٥٩٫٠٧٥٠٠ HRK
500 OMR٩٬١١٨٫١٥٠٠٠ HRK
1000 OMR١٨٬٢٣٦٫٣٠٠٠٠ HRK
2000 OMR٣٦٬٤٧٢٫٦٠٠٠٠ HRK
5000 OMR٩١٬١٨١٫٥٠٠٠٠ HRK
10000 OMR١٨٢٬٣٦٣٫٠٠٠٠٠ HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / الريال العماني
1 HRK٠٫٠٥٤٨٤ OMR
5 HRK٠٫٢٧٤١٨ OMR
10 HRK٠٫٥٤٨٣٦ OMR
20 HRK١٫٠٩٦٧١ OMR
50 HRK٢٫٧٤١٧٨ OMR
100 HRK٥٫٤٨٣٥٦ OMR
250 HRK١٣٫٧٠٨٩٠ OMR
500 HRK٢٧٫٤١٧٨٠ OMR
1000 HRK٥٤٫٨٣٥٦٠ OMR
2000 HRK١٠٩٫٦٧١٢٠ OMR
5000 HRK٢٧٤٫١٧٨٠٠ OMR
10000 HRK٥٤٨٫٣٥٦٠٠ OMR