Hırvat kunasından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile HRK → OMR çevirin

1.000 hrk
54,838 omr

1.00000 HRK = 0.05484 OMR

05:38 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853841.0731589.07991.453371.653670.9497318.3379
1 GBP1.1711811.25685104.3281.702151.936741.112321.4769
1 USD0.93180.79564183.00791.35431.540950.88517.0879
1 INR0.01122590.009585110.01204710.01631530.01856390.01066160.205859

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Hırvat kunasından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Umman Riyali
1 HRK0.05484 OMR
5 HRK0.27419 OMR
10 HRK0.54838 OMR
20 HRK1.09675 OMR
50 HRK2.74189 OMR
100 HRK5.48377 OMR
250 HRK13.70943 OMR
500 HRK27.41885 OMR
1000 HRK54.83770 OMR
2000 HRK109.67540 OMR
5000 HRK274.18850 OMR
10000 HRK548.37700 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Hırvat Kunası
1 OMR18.23560 HRK
5 OMR91.17800 HRK
10 OMR182.35600 HRK
20 OMR364.71200 HRK
50 OMR911.78000 HRK
100 OMR1823.56000 HRK
250 OMR4558.90000 HRK
500 OMR9117.80000 HRK
1000 OMR18235.60000 HRK
2000 OMR36471.20000 HRK
5000 OMR91178.00000 HRK
10000 OMR182356.00000 HRK