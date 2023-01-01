كونا كرواتية إلى نغولتروم بوتاني

تحويل HRK إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
١١٬٧٩٣٫١٠ btn

1.00000 HRK = 11.79310 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 11:30 UTC
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HRK إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867951.064888.54221.438541.663230.964118.3123
1GBP1.1521411.2268102.0131.657411.916281.1107821.0984
1USD0.939150.815129183.15381.3511.562010.905417.1979
1INR0.01129410.009802660.012025910.0162470.01878460.01088830.20682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kuna

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / نغولتروم بوتاني
1 HRK11.79310 BTN
5 HRK58.96550 BTN
10 HRK117.93100 BTN
20 HRK235.86200 BTN
50 HRK589.65500 BTN
100 HRK1179.31000 BTN
250 HRK2948.27500 BTN
500 HRK5896.55000 BTN
1000 HRK11793.10000 BTN
2000 HRK23586.20000 BTN
5000 HRK58965.50000 BTN
10000 HRK117931.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Croatian Kuna
1 BTN0.08480 HRK
5 BTN0.42398 HRK
10 BTN0.84796 HRK
20 BTN1.69591 HRK
50 BTN4.23977 HRK
100 BTN8.47955 HRK
250 BTN21.19887 HRK
500 BTN42.39775 HRK
1000 BTN84.79550 HRK
2000 BTN169.59100 HRK
5000 BTN423.97750 HRK
10000 BTN847.95500 HRK