Hırvat kunasından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile HRK → BTN çevirin

1.000 hrk
11.823 btn

1.00000 HRK = 11.82300 BTN

05:30 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853831.0731589.07831.453211.653670.9496518.3375
1 GBP1.1711911.25685104.3271.701961.936741.1122221.4764
1 USD0.931850.79564183.00641.354151.540950.8849517.0875
1 INR0.01122610.009585280.012047310.01631380.01856420.01066120.205858

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Hırvat kunasından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Bhutan Ngultrumu
1 HRK11.82300 BTN
5 HRK59.11500 BTN
10 HRK118.23000 BTN
20 HRK236.46000 BTN
50 HRK591.15000 BTN
100 HRK1182.30000 BTN
250 HRK2955.75000 BTN
500 HRK5911.50000 BTN
1000 HRK11823.00000 BTN
2000 HRK23646.00000 BTN
5000 HRK59115.00000 BTN
10000 HRK118230.00000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Hırvat Kunası
1 BTN0.08458 HRK
5 BTN0.42290 HRK
10 BTN0.84581 HRK
20 BTN1.69161 HRK
50 BTN4.22903 HRK
100 BTN8.45807 HRK
250 BTN21.14517 HRK
500 BTN42.29035 HRK
1000 BTN84.58070 HRK
2000 BTN169.16140 HRK
5000 BTN422.90350 HRK
10000 BTN845.80700 HRK