كونا كرواتية إلى ريال برازيلي

تحويل HRK إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1000 hrk
699.01 brl

1.00000 HRK = 0.69901 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 13:52 UTC
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HRK إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867951.064888.54221.438541.663230.964118.3123
1GBP1.1521411.2268102.0131.657411.916281.1107821.0984
1USD0.939150.815129183.15381.3511.562010.905417.1979
1INR0.01129410.009802660.012025910.0162470.01878460.01088830.20682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kuna

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / الريال البرازيلي
1 HRK0.69901 BRL
5 HRK3.49506 BRL
10 HRK6.99012 BRL
20 HRK13.98024 BRL
50 HRK34.95060 BRL
100 HRK69.90120 BRL
250 HRK174.75300 BRL
500 HRK349.50600 BRL
1000 HRK699.01200 BRL
2000 HRK1398.02400 BRL
5000 HRK3495.06000 BRL
10000 HRK6990.12000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Croatian Kuna
1 BRL1.43059 HRK
5 BRL7.15295 HRK
10 BRL14.30590 HRK
20 BRL28.61180 HRK
50 BRL71.52950 HRK
100 BRL143.05900 HRK
250 BRL357.64750 HRK
500 BRL715.29500 HRK
1000 BRL1430.59000 HRK
2000 BRL2861.18000 HRK
5000 BRL7152.95000 HRK
10000 BRL14305.90000 HRK