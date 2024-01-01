Hırvat kunasından Brezilya realine

Reel döviz kuru ile HRK → BRL çevirin

1.000 hrk
707,90 brl

1.00000 HRK = 0.70790 BRL

04:38 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.354151.347350.931851.540950.795641.6432519.0559
1 CAD0.73847110.9949780.6881341.137950.5875571.2134914.0722
1 SGD0.7421981.0050510.6916071.143690.5905221.2196214.1432
1 EUR1.073151.453211.4459111.653670.853831.7634520.4498

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Hırvat kunasından Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Brezilya Reali
1 HRK0.70790 BRL
5 HRK3.53950 BRL
10 HRK7.07900 BRL
20 HRK14.15800 BRL
50 HRK35.39500 BRL
100 HRK70.79000 BRL
250 HRK176.97500 BRL
500 HRK353.95000 BRL
1000 HRK707.90000 BRL
2000 HRK1415.80000 BRL
5000 HRK3539.50000 BRL
10000 HRK7079.00000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Hırvat Kunası
1 BRL1.41263 HRK
5 BRL7.06315 HRK
10 BRL14.12630 HRK
20 BRL28.25260 HRK
50 BRL70.63150 HRK
100 BRL141.26300 HRK
250 BRL353.15750 HRK
500 BRL706.31500 HRK
1000 BRL1412.63000 HRK
2000 BRL2825.26000 HRK
5000 BRL7063.15000 HRK
10000 BRL14126.30000 HRK