لمبيرة هندوراسية إلى روبية موريشية

تحويل HNL إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 hnl
1811.58 mur

1.00000 HNL = 1.81158 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:33 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

HNL إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 MUR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86821.06688.63071.439851.664450.964318.341
1GBP1.1518111.2278102.0831.658391.917091.1106921.1248
1USD0.93810.814465183.14321.35071.56140.904617.2054
1INR0.01128280.009795930.012027410.01624550.01877970.010880.206937

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for لومبيرا هندوراس

HNL إلى USD

HNL إلى EUR

HNL إلى GBP

HNL إلى INR

HNL إلى JPY

HNL إلى RUB

HNL إلى AUD

HNL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Mauritian Rupee
1 HNL1.81158 MUR
5 HNL9.05790 MUR
10 HNL18.11580 MUR
20 HNL36.23160 MUR
50 HNL90.57900 MUR
100 HNL181.15800 MUR
250 HNL452.89500 MUR
500 HNL905.79000 MUR
1000 HNL1811.58000 MUR
2000 HNL3623.16000 MUR
5000 HNL9057.90000 MUR
10000 HNL18115.80000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / لامبيرا هندوراسي
1 MUR0.55200 HNL
5 MUR2.76002 HNL
10 MUR5.52004 HNL
20 MUR11.04008 HNL
50 MUR27.60020 HNL
100 MUR55.20040 HNL
250 MUR138.00100 HNL
500 MUR276.00200 HNL
1000 MUR552.00400 HNL
2000 MUR1104.00800 HNL
5000 MUR2760.02000 HNL
10000 MUR5520.04000 HNL