50 لمبيرة هندوراسية إلى روبية موريشية

تحويل HNL إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

50 hnl
94.37 mur

1.00000 HNL = 1.88747 MUR

Mid-market exchange rate at 08:13
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855161.0834589.79751.465421.655130.95434518.5431
1 GBP1.1693711.26695105.0061.713611.935461.1159821.6837
1 USD0.9230.789297182.88111.352551.527650.8808517.1149
1 INR0.01113620.009523250.012065510.01631920.01843180.01062790.206499

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Mauritian Rupee
1 HNL1.88747 MUR
5 HNL9.43735 MUR
10 HNL18.87470 MUR
20 HNL37.74940 MUR
50 HNL94.37350 MUR
100 HNL188.74700 MUR
250 HNL471.86750 MUR
500 HNL943.73500 MUR
1000 HNL1887.47000 MUR
2000 HNL3774.94000 MUR
5000 HNL9437.35000 MUR
10000 HNL18874.70000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / لامبيرا هندوراسي
1 MUR0.52981 HNL
5 MUR2.64905 HNL
10 MUR5.29809 HNL
20 MUR10.59618 HNL
50 MUR26.49045 HNL
100 MUR52.98090 HNL
250 MUR132.45225 HNL
500 MUR264.90450 HNL
1000 MUR529.80900 HNL
2000 MUR1059.61800 HNL
5000 MUR2649.04500 HNL
10000 MUR5298.09000 HNL