5 روبية موريشية إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل MUR إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

5 mur
2.67 hnl

1.00000 MUR = 0.53448 HNL

Mid-market exchange rate at 21:26
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / لامبيرا هندوراسي
1 MUR0.53448 HNL
5 MUR2.67238 HNL
10 MUR5.34476 HNL
20 MUR10.68952 HNL
50 MUR26.72380 HNL
100 MUR53.44760 HNL
250 MUR133.61900 HNL
500 MUR267.23800 HNL
1000 MUR534.47600 HNL
2000 MUR1068.95200 HNL
5000 MUR2672.38000 HNL
10000 MUR5344.76000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Mauritian Rupee
1 HNL1.87099 MUR
5 HNL9.35495 MUR
10 HNL18.70990 MUR
20 HNL37.41980 MUR
50 HNL93.54950 MUR
100 HNL187.09900 MUR
250 HNL467.74750 MUR
500 HNL935.49500 MUR
1000 HNL1870.99000 MUR
2000 HNL3741.98000 MUR
5000 HNL9354.95000 MUR
10000 HNL18709.90000 MUR