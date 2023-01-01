لمبيرة هندوراسية إلى روبية سريلانكي

تحويل HNL إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
١٣٬١٤٥٫٦٠ lkr

1.00000 HNL = 13.14560 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:33 UTC
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HNL إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.065888.61441.439421.663360.9641518.3379
1GBP1.1522111.2279102.0921.658341.916351.110921.127
1USD0.938250.814399183.14361.350551.560670.904817.2058
1INR0.01128480.009795080.012027410.01624360.01877080.01088240.206941

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for لومبيرا هندوراس

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / روبية سريلانكية
1 HNL13.14560 LKR
5 HNL65.72800 LKR
10 HNL131.45600 LKR
20 HNL262.91200 LKR
50 HNL657.28000 LKR
100 HNL1314.56000 LKR
250 HNL3286.40000 LKR
500 HNL6572.80000 LKR
1000 HNL13145.60000 LKR
2000 HNL26291.20000 LKR
5000 HNL65728.00000 LKR
10000 HNL131456.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / لامبيرا هندوراسي
1 LKR0.07607 HNL
5 LKR0.38035 HNL
10 LKR0.76071 HNL
20 LKR1.52142 HNL
50 LKR3.80355 HNL
100 LKR7.60710 HNL
250 LKR19.01775 HNL
500 LKR38.03550 HNL
1000 LKR76.07100 HNL
2000 LKR152.14200 HNL
5000 LKR380.35500 HNL
10000 LKR760.71000 HNL