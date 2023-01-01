الدولار الغياني إلى روبية موريشية

تحويل GYD إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 gyd
213.24 mur

1.00000 GYD = 0.21324 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:23 UTC
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GYD إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GYD → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.064688.50691.436891.661880.963618.2733
1GBP1.15311.22735102.0371.656551.915941.1110321.0668
1USD0.93930.814764183.13631.34971.561040.905117.1645
1INR0.01129860.009800330.012028410.01623480.01877680.01088690.206462

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار غيانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار غياني / Mauritian Rupee
1 GYD0.21324 MUR
5 GYD1.06619 MUR
10 GYD2.13238 MUR
20 GYD4.26476 MUR
50 GYD10.66190 MUR
100 GYD21.32380 MUR
250 GYD53.30950 MUR
500 GYD106.61900 MUR
1000 GYD213.23800 MUR
2000 GYD426.47600 MUR
5000 GYD1066.19000 MUR
10000 GYD2132.38000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار غياني
1 MUR4.68959 GYD
5 MUR23.44795 GYD
10 MUR46.89590 GYD
20 MUR93.79180 GYD
50 MUR234.47950 GYD
100 MUR468.95900 GYD
250 MUR1172.39750 GYD
500 MUR2344.79500 GYD
1000 MUR4689.59000 GYD
2000 MUR9379.18000 GYD
5000 MUR23447.95000 GYD
10000 MUR46895.90000 GYD