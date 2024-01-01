Guyana dolarından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile GYD → MUR çevirin

1.000 gyd
218,32 mur

1.00000 GYD = 0.21832 MUR

04:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537651.0725589.03771.452821.654280.94969518.3333
1 GBP1.1712811.25625104.2881.701651.937611.1123621.4733
1 USD0.932350.79602183.0151.354551.542380.8854517.0932
1 INR0.01123120.009588870.01204610.01631690.01857950.01066610.205905

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Guyana dolarından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GYD → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Guyana doları için en iyi döviz çiftleri

GYD → USD

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GYD → JPY

GYD → RUB

GYD → AUD

GYD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Guyana Doları / Mauritius Rupisi
1 GYD0.21832 MUR
5 GYD1.09160 MUR
10 GYD2.18320 MUR
20 GYD4.36640 MUR
50 GYD10.91600 MUR
100 GYD21.83200 MUR
250 GYD54.58000 MUR
500 GYD109.16000 MUR
1000 GYD218.32000 MUR
2000 GYD436.64000 MUR
5000 GYD1091.60000 MUR
10000 GYD2183.20000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Guyana Doları
1 MUR4.58044 GYD
5 MUR22.90220 GYD
10 MUR45.80440 GYD
20 MUR91.60880 GYD
50 MUR229.02200 GYD
100 MUR458.04400 GYD
250 MUR1145.11000 GYD
500 MUR2290.22000 GYD
1000 MUR4580.44000 GYD
2000 MUR9160.88000 GYD
5000 MUR22902.20000 GYD
10000 MUR45804.40000 GYD