1 Guyana dolarından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile GYD → MUR çevirin

1 gyd
0.21 mur

1.00000 GYD = 0.21256 MUR

5:12 UTC'deki reel piyasa kuru
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GYD → MUR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GYD → 0 MUR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864651.060588.06651.423771.633420.96718.5083
1GBP1.1565411.2265101.8521.646641.88911.1183721.4054
1USD0.942950.815328183.04241.342551.540240.911817.4524
1INR0.01135510.009818220.01204210.0161670.01854760.01097990.210163

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Guyana dolarından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GYD → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Guyana doları

GYD → USD

GYD → EUR

GYD → GBP

GYD → INR

GYD → JPY

GYD → RUB

GYD → AUD

GYD → ZAR

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plane
Çevrim kurları Guyana Doları / Mauritius Rupisi
1 GYD0.21256 MUR
5 GYD1.06278 MUR
10 GYD2.12556 MUR
20 GYD4.25112 MUR
50 GYD10.62780 MUR
100 GYD21.25560 MUR
250 GYD53.13900 MUR
500 GYD106.27800 MUR
1000 GYD212.55600 MUR
2000 GYD425.11200 MUR
5000 GYD1062.78000 MUR
10000 GYD2125.56000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Guyana Doları
1 MUR4.70463 GYD
5 MUR23.52315 GYD
10 MUR47.04630 GYD
20 MUR94.09260 GYD
50 MUR235.23150 GYD
100 MUR470.46300 GYD
250 MUR1176.15750 GYD
500 MUR2352.31500 GYD
1000 MUR4704.63000 GYD
2000 MUR9409.26000 GYD
5000 MUR23523.15000 GYD
10000 MUR47046.30000 GYD