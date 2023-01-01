كتزال غواتيمالي إلى ليو روماني

تحويل GTQ إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gtq
٥٩٣٫٩٠ ron

1.00000 GTQ = 0.59390 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 13:0 UTC
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GTQ إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GTQ → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.064288.49041.436941.661770.9622518.2972
1GBP1.15311.2272102.0441.657031.91631.1094821.0997
1USD0.939650.814863183.1521.350251.561520.904217.1934
1INR0.01130070.009799680.012026210.01623830.01877920.01087410.206771

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / Romanian Leu
1 GTQ0.59390 RON
5 GTQ2.96950 RON
10 GTQ5.93900 RON
20 GTQ11.87800 RON
50 GTQ29.69500 RON
100 GTQ59.39000 RON
250 GTQ148.47500 RON
500 GTQ296.95000 RON
1000 GTQ593.90000 RON
2000 GTQ1187.80000 RON
5000 GTQ2969.50000 RON
10000 GTQ5939.00000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Guatemalan Quetzal
1 RON1.68379 GTQ
5 RON8.41895 GTQ
10 RON16.83790 GTQ
20 RON33.67580 GTQ
50 RON84.18950 GTQ
100 RON168.37900 GTQ
250 RON420.94750 GTQ
500 RON841.89500 GTQ
1000 RON1683.79000 GTQ
2000 RON3367.58000 GTQ
5000 RON8418.95000 GTQ
10000 RON16837.90000 GTQ