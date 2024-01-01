1 كتزال غواتيمالي إلى ليو روماني

تحويل GTQ إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1 gtq
0.59 ron

1.00000 GTQ = 0.58867 RON

Mid-market exchange rate at 02:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8545251.081789.66151.461861.649560.95383518.5314
1 GBP1.1702411.26585104.9261.710731.930391.1162221.6862
1 USD0.924450.789983182.88941.351451.524970.8817517.1317
1 INR0.01115310.009530570.012064310.01630430.01839770.01063770.206681

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / Romanian Leu
1 GTQ0.58867 RON
5 GTQ2.94334 RON
10 GTQ5.88668 RON
20 GTQ11.77336 RON
50 GTQ29.43340 RON
100 GTQ58.86680 RON
250 GTQ147.16700 RON
500 GTQ294.33400 RON
1000 GTQ588.66800 RON
2000 GTQ1177.33600 RON
5000 GTQ2943.34000 RON
10000 GTQ5886.68000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Guatemalan Quetzal
1 RON1.69875 GTQ
5 RON8.49375 GTQ
10 RON16.98750 GTQ
20 RON33.97500 GTQ
50 RON84.93750 GTQ
100 RON169.87500 GTQ
250 RON424.68750 GTQ
500 RON849.37500 GTQ
1000 RON1698.75000 GTQ
2000 RON3397.50000 GTQ
5000 RON8493.75000 GTQ
10000 RON16987.50000 GTQ