5000 ليو روماني إلى كتزال غواتيمالي

تحويل RON إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

5000 ron
8471.35 gtq

1.00000 RON = 1.69427 GTQ

Mid-market exchange rate at 14:22
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.93111.36651.537750.8068421.349850.898483.2334
1EUR1.07411.467621.651550.86651.449740.9648589.3927
1CAD0.7317970.68137511.125320.5904440.9878160.65744660.9099
1AUD0.65030.6054930.88863510.5246890.8778070.5842354.1267

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليوس الروماني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / Guatemalan Quetzal
1 RON1.69427 GTQ
5 RON8.47135 GTQ
10 RON16.94270 GTQ
20 RON33.88540 GTQ
50 RON84.71350 GTQ
100 RON169.42700 GTQ
250 RON423.56750 GTQ
500 RON847.13500 GTQ
1000 RON1694.27000 GTQ
2000 RON3388.54000 GTQ
5000 RON8471.35000 GTQ
10000 RON16942.70000 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / Romanian Leu
1 GTQ0.59023 RON
5 GTQ2.95113 RON
10 GTQ5.90226 RON
20 GTQ11.80452 RON
50 GTQ29.51130 RON
100 GTQ59.02260 RON
250 GTQ147.55650 RON
500 GTQ295.11300 RON
1000 GTQ590.22600 RON
2000 GTQ1180.45200 RON
5000 GTQ2951.13000 RON
10000 GTQ5902.26000 RON