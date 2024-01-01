5000 كتزال غواتيمالي إلى ليو روماني

تحويل GTQ إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

5,000 gtq
2,943.23 ron

1.00000 GTQ = 0.58865 RON

Mid-market exchange rate at 03:01
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854531.0816589.65321.46191.649860.95377518.5304
1 GBP1.1702311.2658104.9171.710791.930751.1161421.6852
1 USD0.92450.790014182.88561.351551.525320.8817517.1316
1 INR0.01115410.009531380.012064810.01630620.01840270.01063820.20669

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال

GTQ إلى USD

GTQ إلى EUR

GTQ إلى GBP

GTQ إلى INR

GTQ إلى JPY

GTQ إلى RUB

GTQ إلى AUD

GTQ إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / Romanian Leu
1 GTQ0.58865 RON
5 GTQ2.94323 RON
10 GTQ5.88646 RON
20 GTQ11.77292 RON
50 GTQ29.43230 RON
100 GTQ58.86460 RON
250 GTQ147.16150 RON
500 GTQ294.32300 RON
1000 GTQ588.64600 RON
2000 GTQ1177.29200 RON
5000 GTQ2943.23000 RON
10000 GTQ5886.46000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Guatemalan Quetzal
1 RON1.69881 GTQ
5 RON8.49405 GTQ
10 RON16.98810 GTQ
20 RON33.97620 GTQ
50 RON84.94050 GTQ
100 RON169.88100 GTQ
250 RON424.70250 GTQ
500 RON849.40500 GTQ
1000 RON1698.81000 GTQ
2000 RON3397.62000 GTQ
5000 RON8494.05000 GTQ
10000 RON16988.10000 GTQ