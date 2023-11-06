10 ليو روماني إلى كتزال غواتيمالي

تحويل RON إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

١٠ ron
١٦٫٩٤ gtq

1.00000 RON = 1.69374 GTQ

Mid-market exchange rate at 14:20
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.931251.36651.537870.8071031.349850.898583.2327
1EUR1.073811.467351.651360.86671.449470.964989.3753
1CAD0.7317970.68150211.125410.5906350.9878160.65751960.9094
1AUD0.650250.605560.88856710.5248180.877740.5842554.1221

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليوس الروماني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / Guatemalan Quetzal
1 RON1.69374 GTQ
5 RON8.46870 GTQ
10 RON16.93740 GTQ
20 RON33.87480 GTQ
50 RON84.68700 GTQ
100 RON169.37400 GTQ
250 RON423.43500 GTQ
500 RON846.87000 GTQ
1000 RON1693.74000 GTQ
2000 RON3387.48000 GTQ
5000 RON8468.70000 GTQ
10000 RON16937.40000 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / Romanian Leu
1 GTQ0.59041 RON
5 GTQ2.95204 RON
10 GTQ5.90408 RON
20 GTQ11.80816 RON
50 GTQ29.52040 RON
100 GTQ59.04080 RON
250 GTQ147.60200 RON
500 GTQ295.20400 RON
1000 GTQ590.40800 RON
2000 GTQ1180.81600 RON
5000 GTQ2952.04000 RON
10000 GTQ5904.08000 RON