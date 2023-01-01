جنيه جبل طارق إلى فرنك سويسري

تحويل GIP إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
١٣٩٬٢٨١ xpf

1.00000 GIP = 139.28100 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 12:17 UTC
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GIP إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.063488.38591.43661.661430.9630518.2495
1GBP1.1528711.226101.9011.656261.915481.1102721.04
1USD0.94040.815661183.11631.350951.562380.9056517.1615
1INR0.0113140.009813490.012031310.01625370.01879750.01089620.206476

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / فرنك الـ CFP
1 GIP139.28100 XPF
5 GIP696.40500 XPF
10 GIP1392.81000 XPF
20 GIP2785.62000 XPF
50 GIP6964.05000 XPF
100 GIP13928.10000 XPF
250 GIP34820.25000 XPF
500 GIP69640.50000 XPF
1000 GIP139281.00000 XPF
2000 GIP278562.00000 XPF
5000 GIP696405.00000 XPF
10000 GIP1392810.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / جنيه جبل طارق
1 XPF0.00718 GIP
5 XPF0.03590 GIP
10 XPF0.07180 GIP
20 XPF0.14359 GIP
50 XPF0.35899 GIP
100 XPF0.71797 GIP
250 XPF1.79493 GIP
500 XPF3.58986 GIP
1000 XPF7.17971 GIP
2000 XPF14.35942 GIP
5000 XPF35.89855 GIP
10000 XPF71.79710 GIP