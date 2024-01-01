Cebelitarık lirasından CFP frangına

Reel döviz kuru ile GIP → XPF çevirin

1.000 gip
139.950 xpf

1.00000 GIP = 139.95000 XPF

03:56 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8535751.0725589.02091.452821.653770.94975518.3362
1 GBP1.1715411.25655104.2931.702061.937481.1126821.4819
1 USD0.932350.79583182.99931.354551.54190.8854517.0959
1 INR0.01123330.009588390.012048310.016320.01857730.01066820.205976

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Cebelitarık lirasından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GIP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GIP → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cebelitarık lirası için en iyi döviz çiftleri

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GIP → RUB

GIP → AUD

GIP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / CFP Frangı
1 GIP139.95000 XPF
5 GIP699.75000 XPF
10 GIP1399.50000 XPF
20 GIP2799.00000 XPF
50 GIP6997.50000 XPF
100 GIP13995.00000 XPF
250 GIP34987.50000 XPF
500 GIP69975.00000 XPF
1000 GIP139950.00000 XPF
2000 GIP279900.00000 XPF
5000 GIP699750.00000 XPF
10000 GIP1399500.00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Cebelitarık Lirası
1 XPF0.00715 GIP
5 XPF0.03573 GIP
10 XPF0.07145 GIP
20 XPF0.14291 GIP
50 XPF0.35727 GIP
100 XPF0.71454 GIP
250 XPF1.78636 GIP
500 XPF3.57272 GIP
1000 XPF7.14543 GIP
2000 XPF14.29086 GIP
5000 XPF35.72715 GIP
10000 XPF71.45430 GIP